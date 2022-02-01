Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Что покажут в кино с 3 по 9 февраля?

49 0

Что покажут в кино с 3 по 9 февраля?

Кинотеатр  «ТОВАРИЩ»         Работает в формате 3D

«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D боевик, США, Китай   12+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 16.10  18.30

«НЕПОСЛУШНИК» 2D комедия, Россия   12+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 19.10

«АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ » 2D  комедия, Франция   16+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы:14.50

«ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D  комедия, мелодрама, Россия   16+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 17.00  21.00

«МЫ – МОНСТРЫ! 2» 2D анимация, Германия    6+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 12.00 13.00

«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ» 2D  триллер, драма, ужасы, Великобритания    16+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 21.10

 

                                 Кинотеатр «МИР»   

«КОМАНДА КОТИКОВ» 2D  анимация, ЮАР    6+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 13.00

«ВАЛЬДО» 2D  криминал, комедия, США   16+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 21.00

«АНТИТЕЛА» 2D триллер , боевик, США     18+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 19.10

«КОД 355» 2D   боевик, США, Китай   16+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 17.00

«МЫ – МОНСТРЫ! 2» 2D анимация, Германия    6+

С  3 по 9  февраля 2022  Сеансы: 15.00

     В репертуаре возможны изменения.  

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »