Что покажут в кино с 3 по 9 февраля?

Кинотеатр «ТОВАРИЩ» Работает в формате 3D
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 2D боевик, США, Китай 12+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 16.10 18.30
«НЕПОСЛУШНИК» 2D комедия, Россия 12+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 19.10
«АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ » 2D комедия, Франция 16+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы:14.50
«ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА» 2D комедия, мелодрама, Россия 16+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 17.00 21.00
«МЫ – МОНСТРЫ! 2» 2D анимация, Германия 6+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 12.00 13.00
«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ» 2D триллер, драма, ужасы, Великобритания 16+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 21.10
Кинотеатр «МИР»
«КОМАНДА КОТИКОВ» 2D анимация, ЮАР 6+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 13.00
«ВАЛЬДО» 2D криминал, комедия, США 16+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 21.00
«АНТИТЕЛА» 2D триллер , боевик, США 18+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 19.10
«КОД 355» 2D боевик, США, Китай 16+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 17.00
«МЫ – МОНСТРЫ! 2» 2D анимация, Германия 6+
С 3 по 9 февраля 2022 Сеансы: 15.00
В репертуаре возможны изменения.