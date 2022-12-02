Что нужно знать родителям о СПИДе!

1 декабря в актовом зале администрации Первомайского района г. Бобруйска в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла родительская встреча «Что важно знать о ВИЧ» для семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В мероприятии организованном УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населением Первомайского района г. Бобруйска» приняли участие: заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района, врач-психиатр-нарколог УЗ «Бобруйская Центральная больница» филиал «Бобруйский наркологический диспансер, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Первомайского района, психолог и специалист ТЦСОН.

Во время встречи психолог рассказала о таких понятиях как «ВИЧ-инфекция», «СПИД». Подробно остановилась на путях передачи ВИЧ и мерах ее профилактики. Обсуждались социальные и правовые аспекты ВИЧ-инфекции.

А.А. Сулимова, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска».