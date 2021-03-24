Что нужно знать о ревматоидном артрите

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание, когда защитные иммунные клетки организма начинают убивать собственные, принимая их за чужеродные. Природа данного заболевания до конца не ясна. Заболевание в 3—5 раз чаще поражает женщин. Суставные признаки РА включают симметричные изменения суставов стоп и кистей, их деформацию. К внесуставным системным проявлениям относятся серозиты, подкожные узелки, лимфаденопатия, васкулиты, периферическая нейропатия. При артрите боли связаны с воспалением тканей сустава: страдает синовиальная оболочка, в которой сосредоточены кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания. Это влияет и на питание сустава, и на выработку суставной смазки (синовиальной жидкости), которая питает хрящ.

Артрит может развиваться в любом возрасте, в том числе у детей и подростков (ювенильный артрит). При этом заболевании могут поражаться практически любые суставы, в том числе мелкие (артрит пальцев рук), а также возможно множественное поражение суставов — полиартрит (стоп и кистей, запястий, коленных и локтевых суставов; в отдельных случаях поражение касается тазобедренных, плечевых и суставов позвоночника). Длительно существующий артрит приводит к артрозу, так как сустав, в частности, хрящевая ткань долго страдают от дефицита питания, которое поступает из синовиальной жидкости. Ревматоидный артрит протекает хронически, а изменения суставов неуклонно прогрессируют, неизбежно приводя к инвалидности.

Симптомы артрита: синовит (припухлость, болезненность при прикосновении, ограничение подвижности сустава); боль острая или ноющая, как в движении, так и в покое; утренняя скованность в связи с тем, что за ночное время в области сустава развивается отек. При артрите также могут наблюдаться общие признаки, характерные для воспаления: повышение температуры тела, озноб, потливость, общая слабость, головные боли. Динамика течения ревматоидного артрита может быть различной. Чем активнее развивается заболевание, тем выше поднимается температура тела. Происходит эрозирование костных тканей, деформирование суставов, системные поражения в течение первого года заболевания. При этом медленно развивающийся РА даже многие годы спустя не вызывает грубых морфологических и функциональных изменений суставов.

Подозрение на ревматоидный артрит является показанием для консультации ревматолога, ортопеда-травматолога, реже хирурга. Диагностика включает оценку клинических, биохимических, рентгенологических маркеров. По показаниям назначается МРТ сустава, пункция и биопсия.

Лечение ревматоидного артрита требует длительных курсов нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов. К группе быстродействующих относятся НПВС (диклофенак, ибупрофен, напроксен), кортикостероиды, купирующие воспаление и боль. Использование базисных препаратов (сульфасалазина, гидроксихлорохина, метотрексата, лефлуномида) позволяет достичь ремиссии ревматоидного артрита и предотвратить/замедлить дегенерацию суставов. При необходимости выполняются хирургические вмешательства на суставах.

К относительно новым препаратам, использующимся в лечении ревматоидного артрита, относятся биологические средства, блокирующие провоспалительный белок. Препараты-инактиваторы фактора некроза опухоли (ФНО) вводятся в форме инъекций (этанерсепт, инфликсимаб, адалимумаб) и назначаются в комбинации с базовыми препаратами. Следует учитывать противопоказания и побочные эффекты всех применяемых при РА препаратов.

Перспективной и многообещающей методикой лечения РА является терапия стволовыми клетками, направленная на улучшение трофики и регенерацию суставов, а также специализированные компьютерно-аппаратные методики. Наряду с применением медикаментов большое значение в лечении РА играют различные физиопроцедуры, которые назначаются с целью уменьшения боли в суставах и мышцах, снижения утренней скованности, повышения активности пациента. В качестве физиотерапевтических процедур могут быть использованы гальванические токи, парафиновые, озокеритовые аппликации, фонофорез (ультразвук), облучение инфракрасными лучами, лазеротерапия, криотерапия (лечение холодом), магнитотерапия, электромиостимуляция.

Ольга ПЕРЕСАДА, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО, доктор медицинских наук.