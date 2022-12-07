Что нужно знать о пиротехнической безопасности в преддверии Рождественских и Новогодних праздников?

Ежегодно в больницы с травмами и ожогами попадают люди после применения пиротехнических изделий бытового назначения. Особенно это количество резко возрастает в новогодние и рождественские праздники. Использование пиротехнических изделий в большом количестве, а особенно несовершеннолетними, создает потенциально пожароопасную и травмоопасную ситуацию. К сожалению, подобное случается из-за незнания и игнорирования, элементарных правил обращения с пиротехническими изделиями. ­

«Пиротехническое изделие бытового назначения» - пиротехническое изделие I-III класса опасности, которое предназначено для применения населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях), при наличии сертификата соответствия на эти изделия. Покупка на рынке, где не соблюдались условия хранения, в том числе температурный режим, влажность, часто приводит к ее отказу или непредвиденным последствиям от срабатывания.

Перед применением следует убедиться в том, что пиротехнические изделия не имели контакта с водой, которая может изменить физико-химические свойства пиротехнического заряда и, соответственно, время его срабатывания. Например, от подобных непредвиденных срабатываний заряда петард особенно часто травмируются дети, в руки которых иногда попадает поврежденная или контрафактная продукция. Категорически недопустимы броски и удары по изделиям, переноска их в карманах, применение в помещении, направление на людей при запуске. Нельзя пытаться разбирать пиротехнические изделия, а также вносить изменения в их конструкцию. ­­

В том случае, если пиротехническое изделие не сработало, запрещается производить попытку повторного использования. Необходимо через 15 минут, не наклоняясь над изделием, осмотреть его на предмет отсутствия тлеющих частей. Пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии. ­­

Строгое соблюдение требований, предъявляемых к хранению, транспортировке и использованию пиротехнических изделий, гарантирует прекрасное и, главное, безопасное зрелище с яркими положительными эмоциями!­­