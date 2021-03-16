Что нужно знать о первоцветах?

С приходом весны в наших лесах появляются первые весенние растения – первоцветы. Они цветут всего несколько недель. И за это небольшое время растениям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. Срывая первоцветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Растение ослабевает и погибает.

В Беларуси произрастает множество первоцветов, среди которых есть виды, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь, сбор которых запрещен. К этим видам относятся: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, ветреница лесная, первоцвет высокий, купальница европейская, равноплодник василистниковый, черемша и другие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений.

Ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе. Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну.

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» запрещаются самовольные изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания, их незаконный оборот, а также их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания.

За нарушение требования указанной статьи виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 16.8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь с наложением штрафа от десяти до пятисот базовых величин.

Помимо этого, за изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде.