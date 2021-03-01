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Здоровье

Что нужно знать о менингококковой инфекции

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Что нужно знать о менингококковой инфекции

В Республике Беларусь менингококковая инфекция регистрируется в течение всего календарного года, однако, с наступлением холодов, наряду с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), число случаев менингококковой инфекции (далее – МКИ) значительно возрастает. На территории Бобруйского района в 2020 году зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции.

Заболеть МКИ может любой человек, но основной группой риска является дети в возрасте до 3 лет. Источником инфекции при МКИ является только больной человек или бактерионоситель, процент которых может достигать 10, а в эпидемический период и 25. Возбудитель инфекции – бактерия, Neisseria meningitidis, которая несмотря на крайнюю неустойчивость во внешней среде может провоцировать масштабные эпидемии. Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре, смехе), увеличиваются риски заражения при тесном и длительном контакте, особенно в плохо вентилируемых помещениях, где большая скученность людей.

Опасность заболевания в том, что оно развиваться в считанные часы и даже минуты - это «молниеносные» формы заболевания и спасти больного удается не всегда. Поэтому, чем раньше родители обратятся за медицинской помощью, и чем раньше будет поставлен соответствующий диагноз, тем больше шансов спасти больного. Если медики предлагают госпитализацию - родителям нельзя отказываться от нее.

Каковы меры профилактики менингококковой инфекции? 

  • Избегайте переохлаждений;
  • частое проветривание помещения, регулярная влажная уборка;
  • санирование хронических заболеваний носоглотки;
  • избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ;
  • родителям с маленькими детьми не рекомендуется посещать места большого скопления людей (рынки, торговые центры).
  • в случае простудных проявлений у взрослых, необходимо пользоваться одноразовыми масками.
  • в помещении, где находился больной (очаге) необходимо проведение ежедневной, влажной уборки, частое проветривание
  • немаловажным являются мероприятия, направленные на повышение общей сопротивляемости организма: полноценное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами, занятия спортом, закаливание организма способствуют устойчивости организма к инфекции;
  • Вакцинация, защищающая от одного или нескольких типов инфекций. Вакцинация от МКИ не включена в плановый календарь прививок, поэтому желающие могут в частном порядке обратиться в поликлиники по месту жительства  для заказа вакцины.

В случае появления первых симптомов, характерных для менингококковой инфекции необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и быстро доставить пациента в больницу.

Помощник врача-эпидемиолога
Е.В.Лазарь
УЗ «Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»

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