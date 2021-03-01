Что нужно знать о менингококковой инфекции

В Республике Беларусь менингококковая инфекция регистрируется в течение всего календарного года, однако, с наступлением холодов, наряду с гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), число случаев менингококковой инфекции (далее – МКИ) значительно возрастает. На территории Бобруйского района в 2020 году зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции.

Заболеть МКИ может любой человек, но основной группой риска является дети в возрасте до 3 лет. Источником инфекции при МКИ является только больной человек или бактерионоситель, процент которых может достигать 10, а в эпидемический период и 25. Возбудитель инфекции – бактерия, Neisseria meningitidis, которая несмотря на крайнюю неустойчивость во внешней среде может провоцировать масштабные эпидемии. Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре, смехе), увеличиваются риски заражения при тесном и длительном контакте, особенно в плохо вентилируемых помещениях, где большая скученность людей.

Опасность заболевания в том, что оно развиваться в считанные часы и даже минуты - это «молниеносные» формы заболевания и спасти больного удается не всегда. Поэтому, чем раньше родители обратятся за медицинской помощью, и чем раньше будет поставлен соответствующий диагноз, тем больше шансов спасти больного. Если медики предлагают госпитализацию - родителям нельзя отказываться от нее.

Каковы меры профилактики менингококковой инфекции?

Избегайте переохлаждений;

частое проветривание помещения, регулярная влажная уборка;

санирование хронических заболеваний носоглотки;

избегать контакта с лицами с признаками ОРВИ;

родителям с маленькими детьми не рекомендуется посещать места большого скопления людей (рынки, торговые центры).

в случае простудных проявлений у взрослых, необходимо пользоваться одноразовыми масками.

в помещении, где находился больной (очаге) необходимо проведение ежедневной, влажной уборки, частое проветривание

немаловажным являются мероприятия, направленные на повышение общей сопротивляемости организма: полноценное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами, занятия спортом, закаливание организма способствуют устойчивости организма к инфекции;

Вакцинация, защищающая от одного или нескольких типов инфекций. Вакцинация от МКИ не включена в плановый календарь прививок, поэтому желающие могут в частном порядке обратиться в поликлиники по месту жительства для заказа вакцины.

В случае появления первых симптомов, характерных для менингококковой инфекции необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и быстро доставить пациента в больницу.

Помощник врача-эпидемиолога

Е.В.Лазарь

УЗ «Бобруйский зональный центр

гигиены и эпидемиологии»