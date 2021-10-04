Что нужно знать каждому работнику, расскажут на Zefir FM
bobrlife.by 24 0
Сегодня, 4 октября, после выпуска новостей на 17.00 в эфире программа «За дело, за право».
Ведущая Лилия Шайхова и адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов помогут разобраться в тонкостях трудового права. Zefir – 95.4 FM.
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