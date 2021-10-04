Что нужно знать каждому работнику, расскажут на Zefir FM

Сегодня, 4 октября, после выпуска новостей на 17.00 в эфире программа «За дело, за право».

Ведущая Лилия Шайхова и адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов помогут разобраться в тонкостях трудового права. Zefir – 95.4 FM.