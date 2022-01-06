Что нужно знать и делать при обнаружении бесхозных предметов?

Наряду с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, которые возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.

Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях.

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении такого предмета немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывные устройства в здании закладывают в подвалах, на первых этажах, под лестницей. Заметив подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему. Тем более, не стоит их брать в руки и проводить с ними какие-либо действия. Так как это может привести к их взрыву. Внешний вид предметов может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и другие.

Главное правило: никогда не трогайте подозрительные предметы или оставленные кем-то вещи! Звоните «102»!

Горожане! Будьте внимательны! Берегите себя! Поделитесь этой информацией с другими, и вы станете сильнее перед лицом возможной опасности.

Заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

Андрей Малахов