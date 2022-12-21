Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества?

Сегодня аферисты продолжают активно обманывать простых людей: кому-то они звонят с "просьбой" спасти внука, который якобы стал виновником ДТП, а кто-то получает ссылку, перейдя по которой, лишается своего имущества.

Подробнее узнайте в комментарии старшего инспектора ГИОС УВД Бобруйского горисполкома Александры Манько: УВД Бобруйского горисполкома напоминает:

В первую очередь, если вам позвонили и говорят, что с вашими родными или близкими произошло ДТП – необходимо перезвонить «пострадавшим» и уточнить все ли у них в порядке;

В случае, если вам звонили мошенники, необходимо сообщить об этом по телефону 102 - в целях установления личности и задержания правонарушителя.