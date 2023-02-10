Что нужно помнить про угарный газ! Советы МЧС

Формула СО известна всем, кто учиться или учился в школе. Вот только не все помнят, какая опасность скрыта за этими латинскими буквами.

Угарный газ невидим и никак не ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета, но смертельно опасен. Попадая в дыхательные пути молекулы угарного газа быстро всасываются в кровь и связываются с молекулами гемоглобина. Небольшая концентрация угарного газа вызывает удушье и головную боль, при превышении - наблюдается паралич и потеря сознания. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 % – человек умирает за несколько секунд.

Пример: Преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в дачном домовладении в д. Бирча Бобруйского района привело к отравлению угарным газом четырех человек, в том числе 2 малолетних детей. 27 января в доме с 13-30 до 16-30 топилась печь, а спустя 2 часа, почувствовав недомогание, 34-летняя хозяйка обратилась за помощью к медикам. Хозяйка, ее 56-летняя мать и двое детей 2016 и 2021 годов рождения были госпитализированы.

Симптомы отравления распознать вначале трудно, поэтому многие и не догадываются, что причиной недомогания является угарный газ.

Очень важно оказать первую помощь оперативно, так как необратимые последствия наступают очень быстро. Необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух. При отравлениях средней тяжести и тяжелой - вызвать скорую помощь без промедления.

Причинами отравления угарным газом являются:

-нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);

-неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);

-нахождение человека в очаге пожара;

-использование для обогрева помещений газовых бытовых приборов, а также отсутствие правильно циркулирующей вытяжки газовых колонок;

-техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией;

-сон в автомобиле с включенным двигателем.

Сейчас в разгаре отопительный период. Важно не только правильно и безопасно протапливать печь: не перекаляя, не оставляя без присмотра, не топя дровами превышающими размеры топки, но и безопасно заканчивать топку: за 2 часа до сна и не закрывать заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. Не лишним будет также прочистить дымоход.

Берегите себя!