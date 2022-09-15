Что нужно есть для пользы сердца

В современных условиях большинство людей не имеет возможности питаться сбалансировано. В связи с этим организм может испытывать недостаток калия в то время, когда натрий поступает в организм в избыточном количестве.

А ведь достаточное количество калия и магния является залогом правильной работы сердечной мышцы.

Какие продукты, полезные для сердца, необходимо включить в рацион, а от чего лучше отказаться?

Первое условие здорового сердца – не допускать переедания. Все дело в том, что при переполненном желудке увеличивается риск возникновения инфаркта, так как в результате сгущения крови она медленнее разносится по организму. В результате сердечная мышца начинает испытывать недостаток кислорода.

Второе условие – это включение в рацион зелени петрушки и сельдерея. Они помогают нормализовать кровообращение за счет придания эластичности сосудистым стенкам и расслабляющего действия на гладкую мускулатуру.

Томатный сок – это продукт, который стабилизирует артериальное давление, в связи с чем является очень полезным для людей, страдающих гипертонической болезнью и при сердечной недостаточности. В них содержится магний и калий, которые так необходимы сердцу.

Калий является для сердца необходимым элементом. В ежедневном рационе этот элемент должен присутствовать обязательно.

При наличии сердечной патологии недостаточно принимать продукты, содержащие магний и калий. Эти элементы дополнительно должны быть назначены кардиологом.

Список полезных для сердца и сосудов продуктов

Если включить в свой рацион эти продукты, то в несколько раз снизится риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.

Свежие фрукты и сухофрукты – яблоки, абрикосы, курага, чернослив, бананы. В них содержится много калия и минимальное количество калорий. Наличие в них клетчатки поможет снизить уровень холестерина. Калий – окажет благотворное влияние на органы мочевыделительной системы: поможет избавиться от отеков, пектин – поспособствует выведению вредных веществ из организма.

Гранат способствует разжижению крови, снижает уровень холестерина.

Грейпфрут. Этот цитрус насыщает организм витаминами.

Авокадо. В его составе содержатся полиненасыщенные жирные кислоты и калий. Благодаря такому составу продукт помогает бороться с повышенным давлением и ослаблять влияние на организм стресса.

Куриная грудка, орехи – эти продукты также должны входить в рацион людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, но при их употреблении надо знать меру, чтобы не съесть лишнего.

Свежие овощи – листья рукколы, шпината, щавеля, салата. Они являются источником магния, препятствующего образованию тромбов. В зимний период, при отсутствии возможности употребления свежей зелени, можно ее заменить брокколи или белокочанной капустой.

Употребление чеснока способствует снятию напряжения с сосудов.

Тыква. В ее составе много витамина С и калия, что помогает снизить артериальное давление.

Злаки. В виде каш. Особую ценность представляют цельные зерна, кроме овса. Его надо употреблять в виде хлопьев. Они способствуют укреплению сердечной мышцы.

Бобовые. Могут быть дополнением к злаковым. Полезными свойствами для сердца обладает соевый белок.

Мясо и рыба. Предпочтение лучше отдать рыбе, так как она легче переваривается организмом. Более полезной считается морская рыба жирных пород. При регулярном употреблении рыбы значительно снижается риск развития инфаркта.

Орехи. В составе орехов содержатся жирные кислоты, которые улучшают деятельность сердечной мышцы. При регулярном их употреблении улучшаются мыслительная деятельность и память.

Растительное масло. Им можно полностью заменить животные жиры. В оливковом масле содержится большое количество витамина Е. Регулярное употребление масла снижает риск развития тромбоза.

Список продуктов, которые негативно влияют на мышцу сердца

Чаще всего рацион современного человека отличается разнообразием продуктов, которые представляют опасность для его здоровья. Это:

модифицированные жиры, маргарин;

копченые колбасы;

алкогольные напитки любой крепости, в том числе шипучие.

Болезни органов кровообращения (кардиоваскулярные, сердечно-сосудистые, ССЗ) – самые распространенные патологии XXI века с высоким уровнем смертности. По данным 2017 года от ССЗ умирает до 17,5 млн человек, из них 858000 – в России. Одна из основных причин возникновения нарушений – неправильный образ жизни: нерациональное питание (фастфуд, еда «на ходу», отсутствие обеда, плотный ужин), условия постоянного стресса, алкоголь, сигареты и, как следствие, избыточный вес. Риск развития сердечно-сосудистой патологии снизится в разы на фоне сбалансированного питания с включением регулярных физических нагрузок и полным отказом от курения и алкоголя.

По материалам stiralkovich.ru.