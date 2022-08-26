Что может быть громче производственного шума? – Детский смех

В преддверии нового учебного года на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» прошел традиционный праздник для детей работников холдинга.

Программа была насыщенная – подарки, экскурсии по производству, ну и, конечно же, игры, конкурсы и развлечения.

Более 300-х детей получили возможность погрузиться в мир «зелёной» техники, узнать, как она создается и для чего предназначена.

Соблюдая все правила техники безопасности, ребятам провели экскурсию по цехам и продемонстрировали машины, без которых вырастить урожай не получится.

Такие экскурсии – это не только источник новых впечатлений, знаний и навыков, но и верный профориентационный метод.

Кто знает, может через несколько лет, кто-то из этих ребят придет на завод продолжать профессиональный путь своих родителей.

А дальше ребят ждало самое интересное – шоу мыльных пузырей, акватрим, дартс, ростовые куклы, кинологический фристайл, полевая кухня и многое дру­гое.

Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом.

Праздник удался! А лучшее тому подтверждение – улыбки на лице детей и счастливые глаза их родителей!

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