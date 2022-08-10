Что изменится в школьной программе с 1 сентября, рассказали в НИО

Чему учат подрастающее поколение в школах, определено содержанием общего среднего образования. В типовом учебном плане определены предметы, которые должны изучаться в каждом классе, количество часов в неделю на изучение каждого из них, а также допустимая нагрузка на учащегося. По каждому из предметов в свою очередь существует учебная программа, которая определяет цели и задачи изучения предмета, темы, практики, их содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности. Периодически в этих документах происходят изменения, которые отражаются на учебном процессе. О новшествах 2022/2023 учебного года корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук.

- Валентина Васильевна, какие изменения в содержании общего среднего образования произошли к началу 2022/2023 учебного года?

- Во-первых, у нас произошли изменения в типовом учебном плане общего среднего образования. Так, с 2022/2023 учебного года в 10-х и 11-х классах увеличится на полчаса количество часов в неделю на изучение учебных предметов "Беларуская мова" и "Русский язык". Это значит, что с нового учебного года на изучение белорусского и русского языков в 10-х и 11-х классах на базовом уровне будет отведено 53 часа в год (было 35).

Кроме того, на один час уменьшится количество часов в неделю на изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 10-х и 11-х классах.

Во-вторых, у нас произошли изменения в учебных программах по предметам. Они связаны с изменениями в типовом учебном плане, введением новой редакции Конституции Беларуси, а также с совершенствованием учебных программ по предложениям педагогов.

Увеличение количества часов на изучение белорусского и русского языков в 10-х и 11-х классах повлекло перераспределение часов в учебной программе. Следует отметить, что расширения теоретического материала при этом не будет. Появится возможность больше внимания уделить повторению и закреплению изученных правил, совершенствованию коммуникативных, орфографических и пунктуационных навыков учащихся, развитию культуры устной и письменной речи.

В учебные программы для 10-11-х классов по иностранному языку в связи с сокращением количества часов, отводимых на изучение учебного предмета, также внесены изменения и дополнения: сокращен объем продуктивного (активного) и рецептивного (пассивного) лексического минимума; исключены отдельные коммуникативные задачи; перенесен грамматический материал из раздела "Грамматический материал для продуктивного усвоения" в раздел "Грамматический материал для рецептивного усвоения".

В связи с вступлением в действие новой редакции Конституции Беларуси в учебные программы по истории Беларуси и обществоведению внесены соответствующие изменения, предусматривающие изучение изменений и дополнений, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.

Еще из изменений - в учебной программе по географии для 6-х, 7-х, 11-х классов сокращено количество географической номенклатуры, обязательной для изучения, а в учебную программу по допризывной подготовке добавлены нормативы, которые должны выполняться учащимися.

В январе 2022 года принят закон "О геноциде белорусского народа". Он стал результатом уголовного расследования, которое ведет Генеральная прокуратура. Информационно-аналитические материалы о геноциде белорусского народа, предоставленные Генпрокуратурой, будут размещены на национальном образовательном портале. Они будут рекомендованы к использованию при изучении разных учебных предметов, не только истории, но и белорусской и русской литературы, искусства. К началу учебного года будут подготовлены и размещены на портале рекомендации по использованию этих материалов в образовательном процессе.

В учебные программы по предметам "Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь", "История Беларуси" внесены изменения, предусматривающие изучение учащимися вопросов, связанных с трагедией белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

- Раньше вопросы о Великой Отечественной войне и так изучались в рамках данных предметов. Что тут изменится? Может, добавятся отдельные темы? Какие именно?

- В 4-м классе в учебную программу "Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь" добавлен вопрос "Трагедыя беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гістарычная памяць аб гібелі жыхароў беларускай вёскі Хатынь і дзецях - ахвярах вайны".

Учебные программы по истории Беларуси в 9-х и 11-х классах дополнены вопросами о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, будет изучаться закон Беларуси "О геноциде белорусского народа".

В 11-м классе в учебную программу включены также вопросы о преступлениях польских, украинских, литовских и латышских националистов против мирного населения Беларуси, об участии белорусских коллаборационистов в реализации оккупационной политики германских нацистов на территории нашей страны.

С 1 сентября 2022/2023 учебного года учащиеся 9-го класса будут изучать учебный модуль "Великая Отечественная война". Он включает в себя раздел "Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа" по предмету "Всемирная история". В модуль также вошел раздел "Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн" по предмету "История Беларуси". Третья составляющая модуля - программа факультативного занятия "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)". Для реализации программы факультатива разработан учебно-методический комплекс с одноименным названием, включающий учебное пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматию и атлас.

На национальном образовательном портале к началу учебного года будут размещены методические комментарии по изучению модуля "Великая Отечественная война".

Следует отметить, что учебные программы также совершенствуются точечно с учетом замечаний и предложений, которые поступают в Национальный институт образования от педагогов. Например, уточняются основные требования к результатам учебной деятельности, тематика контрольных работ, перераспределяются часы на изучение тем, сокращается количество основных понятий, обязательных для изучения.

- Ранее говорилось о том, что с 1 сентября 2022 года будут обновлены нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся. Какие изменения ждут школьников в этой сфере?

- Оценка результатов учебной деятельности с 2002 года осуществляется в баллах по десятибалльной шкале с учетом пяти уровней учебной деятельности: действия на узнавание, распознавание и различение понятий; действия по воспроизведению учебного материала на уровне памяти; действия по воспроизведению учебного материала на уровне понимания; действия по применению знаний в знакомой ситуации по образцу; действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач.

В обновленных нормах оценки сохранились общие принципы: 10-балльная система и 5 уровней учебной деятельности.

В 1-х и 2-х классах по всем предметам, а также в 3-4-х классах по учебным предметам "Музыка", "Изобразительное искусство", "Трудовое обучение", "Физическая культура и здоровье", "Основы безопасности жизнедеятельности" оценка результатов учебной деятельности учащихся, как и прежде, будет осуществляться на содержательно-оценочной основе без использования отметки в баллах.

По учебным предметам "Основы безопасности жизнедеятельности" (5-й класс), "Искусство (отечественная и мировая художественная культура)" (5-9-е классы) аттестация осуществляется с использованием отметок "зачтено", "не зачтено".

Что касается новшеств, с 2022/2023 учебного года положительными будут считаться отметки от 3 до 10 баллов, неудовлетворительными - отметки 1 и 2 балла.

Обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся отличаются от действовавших тем, что они предусматривают оценку не только предметных образовательных результатов (знаний, умений, навыков, способов деятельности), но и метапредметных образовательных результатов (например, умения критически оценивать информацию, полученную из различных источников, грамотно интерпретировать и использовать ее; умения интегрировать знания из различных предметных областей для решения практических задач).

- С появлением неудовлетворительных отметок что изменится непосредственно для школьников? Будут ли школы оставлять неуспевающих учащихся на второй год?

- Получение неудовлетворительной отметки означает, что ученик не усвоил учебный материал. Учащийся, получивший 1 или 2 балла по предмету по итогам учебного года, будет получать задание на лето. В августе текущего учебного года по расписанию, утвержденному руководителем учреждения образования, он должен будет пройти аттестацию по данному предмету. В случае, если не будет получена положительная отметка и в августе, учащийся останется на повторный год обучения.

Наличие годовых неудовлетворительных отметок в 9-х и 11-х классах может сказаться на допуске к выпускным экзаменам. К выпускным экзаменам в этих классах будут допускаться учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем учебным предметам.

При этом, к выпускным экзаменам могут быть допущены учащиеся, которые имеют не более двух неудовлетворительных отметок по учебным предметам, по которым не проводятся выпускные экзамены. Но аттестацию по итогам года по этим двум предметам они будут проходить в августе. Тот, кто получит неудовлетворительную отметку на выпускном экзамене, сможет сдать его повторно в августе.

Светлана ПЕКАРЬ, БЕЛТА.