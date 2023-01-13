Что изменилось в налогообложении ИП с 2023 года

С 1 января 2023 г. Законом Республики Беларусь от 30.12.2022 №230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» внесен ряд изменений в порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей.

С 1 января 2023 г. индивидуальные предприниматели утрачивают право применять упрощенную систему налогообложения.

Сокращена сфера применения индивидуальными предпринимателями единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог).

Справочно: из сферы единого налога исключены следующие виды деятельности:

• техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; техническое обслуживание и ремонт мотороллеров и мопедов;

• услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

• предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу;

• деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта; деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств;

• строительство зданий, специальные строительные работы; бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;

• медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья;

• деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; репетиторство, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытьё посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса, предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и уходу за ними;

• сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания).

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, установлена обязанность применять систему единого налога без права перехода на иной режим налогообложения в отношении данной деятельности. При этом закреплено, что при выявлении, в том числе в ходе последующего этапа камеральной проверки, впервые фактов предоставления индивидуальным предпринимателем квартиры, жилого дома, садового домика, дачи для краткосрочного проживания без исчисления и уплаты единого налога, такой налог исчисляется исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором осуществляется деятельность, а при выявлении повторных фактов — с применением коэффициента 5.

Увеличен размер ставок единого налога, установленный в приложении 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее – НК).

Новые ставки единого налога применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30.01.2023. Исчисление единого налога за январь 2023 г. производится по старым ставкам единого налога, преду­смотренным приложением 24 к НК в редакции, действовавшей по 31.12.2022.

Индивидуальные предприниматели, которые утратили право на применение единого налога в связи с сокращением сферы единого налога, но при этом представили налоговую декларацию (расчет) по единому налогу (далее – налоговая декларация) за первый квартал 2023 года, в срок не позднее 31.01.2023 вносят соответствующие изменения в такую декларацию и представляют ее в налоговый орган.

Индивидуальные предприниматели, которые с 01.01.2023 продолжат применение единого налога, но при этом представили налоговую декларацию за первый квартал 2023 года с исчисленным единым налогом за январь-март 2023 года по старым ставкам, в срок не позднее 31.01.2023 вносят соответствующие изменения в такую декларацию (исчисляют единый налог за февраль-март 2023 года по новым ставкам) и представляют ее в налоговый орган.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие в первом квартале 2023 года деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, обязаны в срок не позднее 31.01.2023 представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за первый квартал 2023 года и произвести уплату единого налога: за январь 2023 года по старым ставкам - в срок не позднее 01.02.2023, за февраль и за март 2023 года по новым ставкам – в сроки, установленные пунктом 1 статьи 343 НК.

Для индивидуальных предпринимателей-плательщиков подоходного налога с физических лиц (далее – подоходный налог) с 1 января 2023 г. увеличена с 16 до 20 процентов ставка подоходного налога в отношении доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности. Одновременно сохранено право индивидуальных предпринимателей вместо подсчета документально подтвержденных расходов определять расходы по нормативу в размере 20 процентов от общей суммы подлежащих налого­обложению доходов.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску.