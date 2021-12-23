Что думают бобруйчане об изменениях в Основном законе

Работа над проектом Основного закона вышла на финишную прямую: еще в начале декабря Президент государства Александр Лукашенко высказался о том, что до конца года народ сможет ознакомиться с изменениями в Конституции Рес­публики Беларусь. А в феврале пройдет референдум, цель которого – выявить народное одобрение к изменениям. Сегодня, на пороге такого важного события, мы спрашиваем у белорусов, чего они ждут от Конституции, на что согласны, в чем уверены и что вообще значит для них референдум по принятию нового Основного закона.

Дмитрий Кочемазов, историк:

– Конституция – словно рельсы железной дороги. Без них невозможно двигать государственный поезд. Конституция – это основополагающий закон, на котором строятся все прочие, из которого произрастает вся правовая основа жизни всех граждан.

Именно поэтому остро необходимо, чтобы Основной закон государства был не только максимально проработан, но и отражал объективную действительность, в которой живет страна. Нужно смотреть правде в глаза – мы уже не находимся в хаосе развала, как это было в девянос­тых. с тех пор утекло много воды, изменилась политическая обстановка в регионе и мире, все государства повязались в глобальной экономической системе и теперь периодически вдыхают все ее неизбежные кризисы. В таких условиях не чудо, но великая заслуга Беларуси в том, что она не только сохранила свои независимость и целостность, чтит память о своих предках, старается дружить со всеми странами-соседями, но и в том, что за почти три десятка лет раздор в сердцах и мыслях не позволил случиться гражданской войне.

Необходимо укрепить все лучшее, что достигнуто, и улучшить все, что в нынешней Конституции уже не соответствует текущему моменту. Ставить гуманистические идеалы выше эгоистичных выгод. Обеспечить трудящихся всей страны уверенностью в завтрашнем дне. Сохранить мир, стабильность и спокойствие.

Важно и дальше идти по этой дороге. Важно, чтобы наш государственный поезд двигался вперед, к светлому будущему. И под колесами этого поезда должна быть прочная и ровная железная дорога, ведущая к светлому будущему всех граждан.

Богдан Латыпов, предприниматель:

– С этой моделью Конституции мы прожили не один десяток лет, и я не вижу ничего объемного, что можно было бы в ней изменить. Скорее точечные, «косметические» правки, направленные на укрепление статуса свободной страны. Независимость, сильные границы, уверенность каждого без исключения гражданина в завтрашнем дне, возможность и дальше пользоваться бесплатными обу­чением, медициной и прочими благами. Спокойствие, стабильность, надежность, отсутствие потрясений: кто-то скажет, что это прописные истины, но это не просто слова, это основа нашей государственности. Это нужно беречь, хранить и защищать всеми способами, в том числе и правками в Конституцию.

Алина Степанчук, студент:

– В моей семье родители считают, что Конституция в неизменном виде не может существовать десятилетиями: она должна подстраиваться под реалии, идти в ногу со временем, не отставать от трендов и потребностей населения и защищать тех, ради кого, собственно, и была написана – людей.

Я, наверное, слишком молода, чтобы судить, что следует в Конституции убрать, добавить или поменять – мне всего 19. Но уверена, что основа основ – это независимость. Если будущая Конституция ее гарантирует, значит, она справляется с основной обязанностью.

Это первый референдум в моей жизни, а потому я чувствую важность момента – буду участвовать в мероприятии, которое определит курс целого государства на долгие годы. И я убеждена, что новая Конституция учтет опыт прошлых лет и превратится в оплот стабильности без слабых мест.