Что должен знать и уметь детсадовец. Введен новый стандарт дошкольного образования

Образовательный стандарт дошкольного образования утвержден постановлением Министерства образования от 4 августа 2022 года №228, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения программы дошкольного образования, содержанию учебно-программной документации, срокам получения образования и организации образовательного процесса. Он обязателен для применения в учреждениях образования, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Документ определяет основные составляющие процесса воспитания. Среди них идеологическое, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание психологической и физической культуры, формирование навыков здорового образа жизни, трудовое и профессиональное воспитание и др.

Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования возможно при правильно организованных условиях ее реализации, а также при активном участии детей в образовательной деятельности. Например, к семи годам ребенок умеет пересказывать короткие сказки и рассказы; называть слова белорусского и русского языков, которые совпадают или похожи по произношению, но имеют разное лексическое значение; называть сезонные изменения в неживой природе, мире растений и животных, одежде, труде, природе и играх детей; замечать и называть маскировочную окраску (например, бабочки, кузнечики, воробьи, лягушки, зайцы) и соотносить с теми объектами природы, под которые они маскируются; называть правила безопасного поведения в процессе взаимодействия с растениями и животными в лесу, на лугу, на водоеме; решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; различать и называть геометрические фигуры, считать до 20; отличать реальный и воображаемый мир, реальные последствия действий, поступков от воображаемых, обосновывая свои выводы; выразительно читать стихи.

Кроме того, он может назвать свой адрес, номера телефонов (домашний, родителей, разных служб), рассказать, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе, а также о родном населенном пункте, стране, ее столице и их достопримечательностях.

При организации образовательного процесса должен быть обеспечен компетентностный подход, охрана жизни и здоровья воспитанников, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, создание условий для развития творческих способностей воспитанников, обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников и оказания им психологической помощи, а также создание специальных условий для получения образования детьми с особенностями психофизического развития.

Постановление №228 вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

БЕЛТА