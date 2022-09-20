Что делать при пожаре в торгово-развлекательных центрах

Совершая покупки или отдыхая в ТЦ, а также занимаясь другими делами, обозначьте для себя отступные пути, которыми в случае необходимости можно будет воспользоваться.

Если Вы в первый раз находитесь в данном здании, этому следует особенно уделить внимание!

Не стесняйтесь спрашивать данный вопрос у сотрудников охраны ТЦ. Держите детей за руку. Часто люди, услышав звуковое оповещение о пожаре, не видя реальной угрозы, игнорируют данное событие и продолжают совершать покупки или другие действия внутри здания. Это грубая ошибка, которая может стоить жизни. Следует немедленно все оставить и покинуть здание. Никакая вещь или не выданная сдача на кассе, не заменит вашу жизнь. Если оповещение окажется ложным, значит Вы теперь знаете, как и куда выходить в случае пожара.

Оцените обстановку

Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей). Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг, увидев телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу.

В любой обстановке сохраняйте хладнокровие, не давайте разрастаться панике.

В любой обстановке сохраняйте хладнокровие, успокаивая окружающих своим поведением, не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

Четкие правила эвакуации при пожаре в торговом центре:

Важно: если вы находитесь в примерочной и поступил сигнал о пожаре, сотрудники ТЦ не вправе требовать от вас переодеться до выяснения всех обстоятельств, так как существует реальная угроза вашей жизни.

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин и детей.