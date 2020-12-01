Что делать, если загорелся автомобиль. Видео-инструкция от МЧС

В Беларуси почти каждый день горят автомобили – автобусы и легковушки, во время ремонта и в процессе движения, в гаражах и стоящие на парковках. По данным спасателей, авто может полностью сгореть в среднем за 5-10 минут, а для того, чтобы повреждения были колоссальными, достаточно и вовсе пары мгновений. Но не надо думать, что это проблема тех, кто ездит на старых автомобилях – новые горят ничуть не реже.

Повреждение электропроводки, перегрузка бортовой электросети, разгерметизация топливной системы, неправильная эксплуатация газового оборудования, поджоги – список причин загорания можно продолжать бесконечно, а предугадать все возможные ситуации, в которых это может произойти, в принципе невозможно. Тогда возникает вопрос: что же нужно делать, если машина все-таки загорелась? Ответ на него вы получите в новом выпуске проекта «Энциклопедия безопасности», который расскажет, как ликвидировать загорание, что нельзя делать при тушении автомобиля и как помочь человеку, который пострадал в процессе борьбы с огнем.

«Энциклопедия безопасности» – это цикл видеороликов, который поможет как взрослым, так и детям напомнить правила безопасности. В видео не только разобраны ситуации, в которых может оказаться человек, но и показан алгоритм правильных действий. Меньше чем за 10 минут вы увидите все, что способно помочь выстоять в любой ЧС.