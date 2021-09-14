Что делать, если вы обнаружили взрывоопасный предмет

Военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов доводит до сведения жителей города Бобруйска и Бобруйского района порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, взрывного устройства или внешне схожих с ним предметов.
При их обнаружении необходимо:
- Немедленно сообщить о находке по телефонам:
77-33-02 – военный комиссариат
101, 72-49-13 – дежурная служба ГРО ЧС
102, 78-28-45 – УВД Бобруйского горисполкома
43-52-81 – Бобруйский РОВД
- При проведении земляных или других работ – немедленно остановить работу.
- Хорошо запомнить место обнаружения предмета, не трогать, не вскрывать и не передвигать с места взрывоопасный предмет.
- Установить предупредительные знаки или использовать подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни и т.п., для исключения доступа людей, автомобилей и животных.
- Лицу обнаружившему взрывоопасный предмет необходимо дождаться приезда сотрудников УВД, РОВД, группы разминирования.