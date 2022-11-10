Что делать, если ваш ребенок плохо говорит?

Не все родители спешат за помощью к логопеду в случае, если ребенок плохо или совсем не говорит, руководствуясь принципом: «рано или поздно мой ребенок заговорит». Немалую роль в формировании ошибочного мнения у родителей занимают и советы родных, начинающие­ся с таких фраз: «В школе научат разговаривать», «У нас все в семье поздно заговорили» или же «Он просто не хочет разговаривать», «Пройдет время – и заговорит».

К сожалению, нужен ли ребенку учитель-дефектолог, родители начинают задумываться только когда приходит время идти в школу, но время, когда ребенку действительно можно было помочь, уже упущено. Часто родители приводят ребенка к учителю-дефектологу в возрасте 5-6 лет в надежде, что за один учебный год специалист все исправит и подготовит ребенка к школе. Конечно, задача практически невыполнимая, особенно в случае, если у ребенка тяжелое нарушение речи. Через год ребенок переходит к обучению на 1 ступень общего среднего образования, где сталкивается с проблемами в письме и чтении.

Так что же нужно знать всем родителям?

Существуют определенные этапы речевого развития ребенка. Постепенно от крика, гуления, лепета у ребенка к году появляются первые слова. Далее начинается этап активной речи. Словарный запас пополняется новыми словами, ребенок вступает в общение со взрослыми и сверстниками. К 2-3 годам малыш составляет простые фразы, небольшие предложения. Если в этом возрасте ребенок допускает пропуски звуков, слогов в словах, то это допустимо.

Итак, что же делать папам и мамам в случае, если их ребенок к 2-3 годам плохо говорит или речь отсутствует вовсе, или у ребенка «каша во рту»? Давайте разбираться…

Первый шаг – это обращение к специалистам в поликлинике: неврологу и логопеду, которые проведут комплексное обследование ребенка. Возможно, понадобится консультация других специалистов: отоларинголога, психиатра, ортодонта, сурдолога. По окончанию обследования родители получат рекомендации врача.

Если по заключению логопеда ребенку обязательно требуется квалифицированная помощь учителя-дефектолога, то второй шаг – это прохождение психолого-медико-педагогической комиссии в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска» с целью определения образовательной программы, по которой будет обучаться ребенок. Одним из учреждений образования, где помогут вашему малышу исправить нарушения речи, является ГУО «Специальный детский сад №9 г. Бобруйска», расположенный по адресу: ул. Минская, д. 83.

Чем так примечателен наш детский сад? Главная цель работы всех специалистов учреждения образования – развитие речи вашего ребенка. Работа над речью проходит в течение всего дня: во время завтрака и обеда, во время занятий с учителем-дефектологом, воспитателем дошкольного образования, музыкальным руководителем и даже с руководителем физического воспитания.

В детском саду функционируют 10 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, в каждой из которых работает учитель-дефектолог.

Специалисты ГУО «Специальный детский сад №9 г. Бобруйска» на практике наряду с традиционными используют и инновационные методы и формы работы. Опыт учреждения образования распространен на международном уровне, работы педагогов занимают призовые места на республиканских конкурсах, печатаются в республиканских и международных изданиях.

Говорят: «Правильная и красивая речь – это украшение человека». Маленький ребенок этого еще не осознает, поэтому только родители могут подарить это «украшение» своему сыну или дочке, свое­временно обратившись к нам за помощью!

Татьяна Телепень,

учитель-дефектолог