Что делать, если на улице гололедица. Советы от сотрудников МЧС

Заморозки и оттепели - лучшие условия для гололедицы. Рекомендации спасателей.

Сегодня по всей стране на дорогах ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Синоптики говорят, что гололедица – это слой плотного льда, образовавшийся на земле, тротуарах, проезжей части улицы из-за замерзания воды. Ей обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где движение транспорта или пешеходов уплотнило снег. Чаще всего- на проезжей части дорог и тротуарах.

Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Гололедные травмы уже получили сотни человек, в том числе дети.

Чтобы не попасть в число пострадавших, к неблагоприятным условиям можно подготовиться - повторить простые правила и выучить их с детьми:

Обратите внимание на свою обувь: подберите не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе. От высоких каблуков лучше отказаться. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках.

Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Будьте предельно внимательными при переходе дороги: не торопитесь, и тем более не бегите. Обязательно убедитесь, что автомобиль остановился, чтобы вас пропустить.

Соблюдайте правила! Берегите себя и своих близких!