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Что делать, если к вам пришли из МЧС?

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Что делать, если к вам пришли из МЧС?

Работа с населением в жилом фонде – важная составляющая всей профилактики пожаров. Что нужно знать, если к вам стучаться и представляются из МЧС.

Поясняет инспектор БГРОЧС Евгений Товстик

-   Каждый работник МЧС имеет при себе удостоверение, которое может предъявить по вашему желаю.

- Вам обязательно объяснят цель и причину такого посещения.

- Пояснят, что первоочередной задачей является инструктивная работа. Важно убедиться в отсутствии угроз, способных привести к пожару. В случае выявления нарушений пожарной безопасности, инспектор даст рекомендации по их устранению.

- В случае сомнения, что к вам пришел именно представитель МЧС, вы можете набрать в 101 или 112 и переспросить, если ли такой сотрудник.

 

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