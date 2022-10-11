Что делать, если к вам пришли из МЧС?

Работа с населением в жилом фонде – важная составляющая всей профилактики пожаров. Что нужно знать, если к вам стучаться и представляются из МЧС.

Поясняет инспектор БГРОЧС Евгений Товстик

- Каждый работник МЧС имеет при себе удостоверение, которое может предъявить по вашему желаю.

- Вам обязательно объяснят цель и причину такого посещения.

- Пояснят, что первоочередной задачей является инструктивная работа. Важно убедиться в отсутствии угроз, способных привести к пожару. В случае выявления нарушений пожарной безопасности, инспектор даст рекомендации по их устранению.

- В случае сомнения, что к вам пришел именно представитель МЧС, вы можете набрать в 101 или 112 и переспросить, если ли такой сотрудник.