Что делать, если к вам пришли из МЧС?
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Работа с населением в жилом фонде – важная составляющая всей профилактики пожаров. Что нужно знать, если к вам стучаться и представляются из МЧС.
Поясняет инспектор БГРОЧС Евгений Товстик
- Каждый работник МЧС имеет при себе удостоверение, которое может предъявить по вашему желаю.
- Вам обязательно объяснят цель и причину такого посещения.
- Пояснят, что первоочередной задачей является инструктивная работа. Важно убедиться в отсутствии угроз, способных привести к пожару. В случае выявления нарушений пожарной безопасности, инспектор даст рекомендации по их устранению.
- В случае сомнения, что к вам пришел именно представитель МЧС, вы можете набрать в 101 или 112 и переспросить, если ли такой сотрудник.
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