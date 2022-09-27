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Профилактика

Что делать, если горит мусорка? Советы МЧС

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Что делать, если горит мусорка? Советы МЧС
  • дымящуюся урну способен потушить любой человек самостоятельно: нужно лишь залить пламя водой;
  • если воды с собой нет, можно попросить ее у работников ближайшей торговой точки или у жителей ближайшего дома;
  • нельзя переворачивать урну: пламя разгорится сильнее из-за притока кислорода и может перекинутся на расположенные рядом объекты;
  • в случае возгорания крупных мусорных контейнеров с бытовыми отходами, обязательно нужно вызвать МЧС по номерам 101 или 112.

Люди часто сами провоцируют подобные ситуации, бросая непотушенные окурки, поэтому каждый должен следить, чтобы из-за его действий урна не загорелась.

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