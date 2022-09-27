Что делать, если горит мусорка? Советы МЧС

дымящуюся урну способен потушить любой человек самостоятельно: нужно лишь залить пламя водой;

если воды с собой нет, можно попросить ее у работников ближайшей торговой точки или у жителей ближайшего дома;

нельзя переворачивать урну: пламя разгорится сильнее из-за притока кислорода и может перекинутся на расположенные рядом объекты;

в случае возгорания крупных мусорных контейнеров с бытовыми отходами, обязательно нужно вызвать МЧС по номерам 101 или 112.

Люди часто сами провоцируют подобные ситуации, бросая непотушенные окурки, поэтому каждый должен следить, чтобы из-за его действий урна не загорелась.