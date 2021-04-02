Что дает Союзное государство гражданам Беларуси и России

2 апреля 1996 года в Георгиевском зале Кремля президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко поставили свои подписи под важным историческим документом — Договором об образовании Сообщества Беларуси и России, положившим начало уникальному интеграционному проекту — Союзное государство.

Свободное перемещение

Граждане Беларуси и России независимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории каждой из этих стран, за исключением мест, для посещения которых в соответствии с национальным законодательством требуется специальное разрешение, по действительным документам без миграционной карты.

До 90 суток — без регистрации

Гражданам Беларуси и России разрешено находиться во второй стране Союзного государства без регистрации 90 суток. Если же гражданин одной страны намерен находиться на территории второй свыше 90 суток, ему необходимо получить разрешение на временное или постоянное проживание.

Право выбора места жительства

Факт принадлежности лица к гражданству Беларуси или России является основанием для получения разрешения на постоянное жительство (подачи заявления о выдаче вида на жительство) без учета срока временного пребывания и получения разрешения на временное проживание на территории обеих стран. Причем заявления граждан о получении разрешения на постоянное жительство (выдаче вида на жительство) рассматриваются компетентными органами второй страны в первоочередном порядке в возможно короткие сроки.

Права в области здравоохранения

С 2017 года граждане Беларуси, временно пребывающие и работающие по трудовым договорам на территории России, имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках ОМС — обязательного медицинского страхования. Полис ОМС, выданный в одном из субъектов РФ, действует на всей территории России. Белорусы, временно пребывающие и не работающие на территории России, имеют равные права с россиянами на получение скорой медицинской помощи — и медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в России заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В государственных учреждениях здравоохранения Беларуси постоянно проживающие на территории республики граждане России имеют равные права на получение медицинской помощи.

Равный доступ к получению образования

В декабре 2020 года подписано соглашение о создании в Союзном государстве единого образовательного пространства. Граждане Беларуси поступают в российские вузы на все формы обучения: на платное обучение, путем сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в пределах выделяемой Беларуси квоты.

ЦТ = ЕГЭ

Уже в 2021 году белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам ЦТ. Соответствующее распоряжение направлено в российские вузы. Новые правила будут действовать в отношении бакалавриата, специалитета и магистратуры. При поступлении белорусским абитуриентам достаточно будет лишь предъявить сертификат с результатами ЦТ. При этом за учебными заведениями России остается право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.

Кстати, россияне, сдавшие ЦТ, имеют право участвовать в конкурсе на бюджетное обучение, а в случае если по конкурсу не прошли, поступить на таких же условиях, как это делают остальные студенты-платники из числа граждан Беларуси.

Права в области социального обеспечения

Договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения вступил в силу 29 марта 2007 года. Граждане двух стран абсолютно равны в пенсионных правах. При этом существует два варианта пенсионирования как белорусов, так и россиян: по принципу гражданства и по принципу пропорциональности (конечный вариант выбирает сам человек). Принцип гражданства говорит о том, что не важно, где человек работал: в Беларуси или в России. Он может выбрать назначение пенсий по законодательству того государства, гражданином которого он является. Пропорциональный принцип предполагает начисление двух пенсий — за стаж работы на территории каждого из государств.

Права на имущество

Беларусь обеспечивает россиянам, а Россия белорусам право на приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на своих территориях наравне с гражданами своих государств.

При совершении сделки по приобретению земельного участка на территории России гражданину Беларуси достаточно предъявить белорусский паспорт.

Союзный роуминг

Все мероприятия по отмене роуминга между Беларусью и Россией могут быть завершены уже в ближайшее время.