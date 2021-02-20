Что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец обозначил основные направления деятельности в 2021 году на итоговом заседании коллегии МАРТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отмечено, что в фокусе внимания МАРТ будут поддержание ценовой стабильности (выполнение прогнозного показателя по уровню инфляции), а также доступность жизненно важных для населения товаров (достижение целевого ориентира по уровню цен на социально значимые товары). В приоритете также защита внутреннего рынка в соответствии с доктриной национальной продовольственной безопасности, защита принципов конкуренции на внешних рынках и усиление контроля в регулируемых сферах", - рассказали в пресс-службе.

На поддержание ценовой стабильности и низких темпов инфляции в среднесрочном периоде направлены мероприятия антиинфляционной программы на 2021-2023 годы. Работа по защите внутреннего рынка организована в соответствии со специально разработанным комплексом мер.

Иван Вежновец подчеркнул, что сами по себе, без кропотливых усилий, вовлеченности и заинтересованности каждого принятые документы работать не будут и не принесут желаемого результата. Он также выразил уверенность в том, что только совместными усилиями возможно преодолеть все вызовы 2021 года для поддержания низкого уровня инфляции и устойчивых темпов экономического роста.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков подчеркнул, что подходить к решению вопросов в области ценового регулирования следует системно, устраняя структурные проблемы, совершенствуя методологическую базу, работая над снижением инфляционных ожиданий населения. В числе ключевых задач МАРТ, помимо перечисленных, он назвал совершенствование системы государственных закупок, в том числе устранение недобросовестного посредничества в этой сфере, отстаивание интересов белорусских предприятий на рынках стран-партнеров.