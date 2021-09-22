Что бобруйчане думают о коллективном иммунитете и почему решают прививаться?

Сегодня, 22 сентября, в общежитиях Бобруйска работали выездные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Их работу организовали КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска», Бобруйский городской исполнительный комитет и УЗ «Бобруйская центральная больница». Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала Елена Прищеп, заместитель директора по идеологической работе КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска».

— В профилактике COVID-19 лучше прививки нет ничего. Коллективный иммунитет, соблюдение личной гигиены, масочного режима и социального дистанцирования спасут нас. Мы [Администрация КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» — прим. Bobrlife] совместно с Бобруйским горисполкомом, Бобруйской центральной больницей организовали выездные пункты вакцинации в общежитиях города. Мы заранее провели работу по информированию населения: дали новости в средствах массовой информации, развесили объявления в общежитиях и жилфонде города. Сегодня мы работаем по адресам: ул. Ульяновская, 106 и на улице Гагарина, 10. У нас в Первомайском районе на данный момент насчитывается 26 общежитий в дальнейшем мы планируем их отработать. На следующей неделе мы начнем ездить в другие общежития. Следите за новостями.

Информация! Сделать прививку может любой желающий от 18 лет, перед прививкой осуществляются консультация и осмотр врача, с собой необходимо иметь паспорт.

Мы пообщались с жителями города и спросили, почему они решили привиться и что думают о коллективном иммунитете.

Валентина Урод:

— В новостях я увидела сообщение о работе сегодня выездных пунктов вакцинации. Я решила сделать прививку, так как я работаю сторожем и общаюсь с многими людьми. Я считаю, что вакцина поможет защитить себя и мое окружение. Во всех общественных местах я ношу маску, но на улице снимаю. Я думаю, что люди могут уберечь себя от COVID-19 привившись. Считаю, что коллективный иммунитет спасет нас.

Сергей Марченко:

— Я решил привиться, чтобы обезопасить себя. Во всех общественных местах: магазинах, транспорте и т.д. я обязательно постоянно ношу маску. Прививку сделал по собственному желанию. Я увидел объявление в общежитии – пришел и решил привиться, чтобы обезопасить себя и своих близких от этой инфекции.

Виктория Окрут:

— Выездная вакцинация – это удобно. Я увидела объявление и пришла сюда. Ношение маски и соблюдение социальной дистанции – для меня это само собой разумеющееся. Прийти в общежитие и привиться здесь это лучше, чем лишний раз идти в поликлинику и контактировать там с больными. Чем больше людей вакцинируются – тем больше у нас шансов, что коллективный иммунитет спасет нас.

Денис Пасько:

— На «доске объявлений» на подъезде я увидел информацию о работе этого выездного пункта и не раздумывая пришел, чтобы привиться. У меня уже переболели близкие. Не хотелось бы оказаться на их месте. Перестраховаться все-же надо.