Члены Молодежного парламента Могилева совместно с депутатами присоединились к благотворительной акции «Наши дети»

Члены Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов совместно с Могилевской областной ассоциацией местных Советов депутатов присоединились к новогодней благотворительной акции «Наши дети» и поздравили многодетные семьи (12) проживающие в Первомайском районе нашего города. Каждый ребенок получил новогодний подарок от Дедушки Мороза.

Молодые парламентарии подарили положительные эмоции не только детям и родителям, но и сами зарядились атмосферой праздника.

«Замечательная акция проходит в нашей стране уже не первый год, рады были присоединиться к поздравлению детей, мы сами от всего этого становимся счастливее, и тоже загадываем заветные желания – чтобы все детки были здоровы, и продолжали верить в чудеса».