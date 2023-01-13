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Члены Молодежного парламента и бобруйские байкеры посетили детский дом

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Члены Молодежного парламента и бобруйские байкеры посетили детский дом

В преддверии Старого Нового года воспитанники детского дома встретились с активистами из Молодежного парламента и представителями байкерского сообщества Бобруйска.

Гости поздравили ребят с наступившим 2023 годом, тепло пообщались с ними, рассказали о себе. В качестве приятных подарков они принесли канцелярские принадлежности, фрукты и сладости – от Белорусского республиканского союза молодежи.

– В этот праздничный период хочется уделить внимание и заботу детям, которые нуждаются в помощи и поддержке. Забывать о них никогда не стоит, – подчеркнул Илья Печень, заместитель председателя Молодежного парламента   при Бобруйском городском Совете депутатов.

Людмила Любимцева. Фото Александра Анташкевича.

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