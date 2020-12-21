Член Совета Республики Национального собрания С.А.Анюховский проведет «прямую телефонную линию»
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23 декабря 2020 года с 13.00 до 15.00 «прямую» телефонную линию по номеру 8 (0225) 43-66-77 проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анатольевич Анюховский.
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