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Общество

Член Совета Республики Национального собрания С.А.Анюховский проведет «прямую телефонную линию»

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Член Совета Республики Национального собрания С.А.Анюховский проведет «прямую телефонную линию»

23 декабря 2020 года с 13.00 до 15.00 «прямую» телефонную линию по номеру 8 (0225) 43-66-77 проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анатольевич Анюховский.­­­

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