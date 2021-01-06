Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Воронюк проведет 13 января прием граждан в формате прямой телефонной линии.

С 10.00 до 12.00 по номеру 8 (017) 222-35-05 он ответит на вопросы граждан.

Записаться на прием можно по телефону +375 (29) 246-51-36.