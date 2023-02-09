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Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 12873

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Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 12873

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции увеличилось до 12873, получили ранения 60937 человек. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Согласно информации турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), последствия мощных землетрясений помимо Кахраманмараша затронули еще десять провинций: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

На разбор завалов обрушившихся зданий и спасение выживших брошены все силы. Из других стран для помощи прибыли в целом 5 тыс. 709 человек.

С учетом волонтеров, полиции, жандармерии, военных, медиков, пожарных и других структур в зоне бедствия трудятся свыше 110,5 тыс. человек. Кроме того, работает 5 тыс. 557 единиц техники.

Сотрудники AFAD, Министерства по делам семьи и социальных услуг, а также Турецкий Красный Полумесяц установили в зоне бедствия свыше 94 тыс. палаток для размещения людей. В зоне бедствия работают мобильные кухни и киоски с едой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. В пострадавших провинциях сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.

По материалам belta.by.

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