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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 19 тыс.

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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 19 тыс.

Число жертв землетрясений в Турции достигло 18 991 человека. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в палаточном городке, установленном на стадионе Адыяманского университета, сообщает Агентство Анадолу.

Эрдоган уточнил, что 75 523 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о 18 342 погибших и 74 242 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам президента Турции, более 76 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в другие регионы страны. В десяти пострадавших от стихии провинциях был объявлен режим ЧП сроком на три месяца.

БЕЛТА

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