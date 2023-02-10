Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 19 тыс.

Ранее сообщалось о 18 342 погибших и 74 242 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам президента Турции, более 76 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в другие регионы страны. В десяти пострадавших от стихии провинциях был объявлен режим ЧП сроком на три месяца.

БЕЛТА