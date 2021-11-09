Число жертв СOVID-19 в мире превысило 5 млн
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Число жертв коронавируса превысило 5 млн. С начала пандемии от СOVID-19 в мире умерли более 5 071 100 человек. Такая информация размещена на сайте Worldometer, сообщает БЕЛТА.
Общее число заболевших коронавирусом на планете составляет 251 081 245 человек. За все время пандемии COVID-19 выздоровели более 227,3 млн инфицированных. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 47,4 млн (умерли 776,2 тыс., выздоровели 37,4 млн). На втором месте Индия - более 33,3 млн (умерли 461,3 тыс., выздоровели 33,7 млн). Третье место у Бразилии - более 21,8 млн (умерли 609,6 тыс., выздоровели почти 21,1 млн).
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