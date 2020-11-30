Число жертв малярии может намного увеличиться из-за коронавируса – ВОЗ

В 2019 году жертвами малярии стали более 409 тыс. человек, большинство из которых - младенцы в беднейших частях Африки. В в 2020 году это число может быть увеличено из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в глобальном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о малярии, сообщает "Российская газета".

"По нашим оценкам, в зависимости от уровня перебоев в обслуживании (из-за COVID-19) только в странах Африки к югу от Сахары может быть от 20 до 100 тыс. смертей от малярии, большинство из них - среди маленьких детей", - сказал директор программы ВОЗ по борьбе с малярией Педро Алонсо.

В докладе ВОЗ отмечается, что во всем мире в 2019 году было зафиксировано 229 млн случаев заболевания малярией. Некоторые из африканских стран, наиболее пострадавшие от нее, с 2016 года в рамках программы ООН безуспешно пытаются добиться прогресса. По оценке экспертов, во многих частях мира половина населения подвержена риску заражения этой болезнью. Каждые две минуты на планете от малярии умирает ребенок. Кроме того, предупреждают специалисты, глобальное финансирование и особое внимание властей к пандемии коронавируса повысили вероятность детских смертей от малярии.