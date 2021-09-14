Число жертв лихорадки денге на севере Индии возросло до 120

Число жертв лихорадки денге в северном индийском штате Уттар-Прадеш достигло 120, сообщает газета The Times of India.

По данным издания, две трети всех пациентов с денге - дети, около 90 из них умерло. Среди погибших - пятилетняя девочка, которая была доставлена в одну из больниц города Фирозабад с симптомами лихорадки денге - высокой температурой и низким количеством тромбоцитов в крови. Она умерла после четырех часов ожидания медицинской помощи, которую так и не получила из-за высокой загруженности медперсонала и нехватки больничных коек.

Представители Министерства здравоохранения Индии заявили, что на данный момент в Фирозабаде зарегистрировано не менее 500 случаев лихорадки денге. Также зафиксировано нескольких случаев малярии, сыпного тифа и лептоспироза.

Всего в медучреждениях Уттар-Прадеша на лечении от лихорадки денге находятся около 12 тыс. человек. Около 4,8 тыс. человек с подозрением на денге размещены в 64 специальных пунктах.

Из-за вспышки лихорадки денге в Уттар-Прадеше по распоряжению властей были отменены занятия в школах с 1 по 8 класс.

Разносчиками лихорадки денге являются комары. В настоящее время в Индии продолжается сезон дождей, во время которого численность комаров и москитов резко возрастает.