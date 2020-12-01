0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 63 с половиной миллиона

belta.by 45 0

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 63 с половиной миллиона

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 41,5 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 63 589 301. Такие данные приводит портал Worldometers.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 43,9 млн инфицированных, умерли 1 473 920 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - почти 13,2 млн (умерли 274,3 тыс., выздоровели 8,2 млн). На втором месте Индия - более 9,4 млн (умерли 137,6 тыс., выздоровели 8,8 млн). Третье место у Бразилии - более 6,3 млн (умерли 173 тыс., выздоровели 5,6 млн).

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿