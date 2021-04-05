Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 130 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130,42 млн, увеличившись за сутки более чем на 510 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 10,1 тыс., превысив 2,84 млн.

По состоянию на 17:34 4 апреля в ВОЗ поступили сведения о 130 422 190 инфицированных и 2 842 135 умерших. Число заразившихся увеличилось на 510 365, умерших - на 10 173.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (177 098), на втором месте - Европа (169 858), на третьем - Юго-Восточная Азия (103 810).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 304 462. Далее следуют Бразилия (12 910 082), Индия (12 485 509), Франция (4 665 709), Россия (4 580 894), Великобритания (4 357 095), Италия (3 650 247), Турция (3 445 052), Испания (3 291 394), Германия (2 885 386), Польша (2 438 542) и Колумбия (2 428 048).