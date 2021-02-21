Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,38 млн, увеличившись за сутки более чем на 381 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 10,7 тыс., превысив 2,44 млн.

По состоянию на 16:51 20 февраля в ВОЗ поступили сведения о 110 384 747 инфицированных и 2 446 008 умерших. Число заразившихся увеличилось на 381 841, умерших - на 10 715.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (168 687), на втором месте - регион Европы (144 799), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 836).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 628 834. Далее следуют Индия (10 977 387), Бразилия (10 030 626), Россия (4 151 984), Великобритания (4 095 273), Франция (3 499 305), Испания (3 121 687), Италия (2 780 882), Турция (2 624 019), Германия (2 378 883), Колумбия (2 212 525) и Аргентина (2 046 795).