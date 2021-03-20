Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 123 млн

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 538 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 122 915 683. Такие данные сегодня утром привел портал Worldometers.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 100 млн инфицированных, умерли более 2,7 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 30,4 млн (умерли 554,1 тыс., выздоровели 22,6 млн). На втором месте Бразилия - более 11,8 млн (умерли 290,5 тыс., выздоровели 10,3 млн). Третье место у Индии - более 11,5 млн (умерли 159,5 тыс., выздоровели 11,1 млн).