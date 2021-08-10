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COVID-19

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 204 млн

БелТА 35 0

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 204 млн

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 524 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас превышает 204,1 млн. Такие данные привел сегодня утром портал Worldometers.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 183,3 млн инфицированных, умерли более 4,3 млн человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 36,7 млн (умерли 633,7 тыс., выздоровели 29,9 млн). На втором месте Индия - более 31,9 млн (умерли 428,7 тыс., выздоровели 31,1 млн). Третье место у Бразилии - более 20,1 млн (умерли 563,7 тыс., выздоровели почти 18,9 млн).

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