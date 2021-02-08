Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 106,6 млн

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 432 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 106 685 660. Такие данные сегодня утром привел портал Worldometers.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели более 78,3 млн инфицированных, умерли более 2,3 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 27,7 млн (умерли 474,9 тыс., выздоровели 17,3 млн). На втором месте Индия - более 10,8 млн (умерли 155,1 тыс., выздоровели 10,5 млн). Третье место у Бразилии - более 9,5 млн (умерли 231,5 тыс., выздоровели 8,3 млн).