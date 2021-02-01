Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 103,5 млн

За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 501 тыс. человек. Общее число заболевших сейчас составляет 103 527 156. Такие данные сегодня утром привел портал Worldometers.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели более 75,1 млн инфицированных, умерли более 2,2 млн человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 26,7 млн (умерли 452,2 тыс., выздоровели 16,4 млн). На втором месте Индия - более 10,7 млн (умерли 154,4 тыс., выздоровели 10,4 млн). Третье место у Бразилии - более 9,2 млн (умерли 224,5 тыс., выздоровели 8 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 3 850 439, выздоровели 3 300 004 человека. Количество летальных исходов - 73 182.