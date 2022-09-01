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Здоровье

Число заболевших оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

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Число заболевших оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Количество заболевших оспой обезьян превысило отметку в 50 тыс. Только за последние семь дней зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент заболевание подтверждено у 50 496 пациентов. Зарегистрировано 16 летальных случаев.

Лидером по заболеваемости выступает США. В Штатах выявлено 17 994 пациента с оспой обезьян. В первую десятку входят также Испания (6 543), Бразилия (4 693), Франция (3 547), Германия (3 467), Великобритания (3 413), Перу (1 463), Канада (1 228), Нидерланды (1 160) и Португалия (846).

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