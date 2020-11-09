Число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 млн человек
belta.by 116 0
Количество случаев заражения COVID-19 в мире 8 ноября превысило 50 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения - 9 879 323 - выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).
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