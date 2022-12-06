Число украинских беженцев, которые стали бездомными в Великобритании, за месяц выросло на треть

Число украинских беженцев, не имеющих жилья, в Великобритании за месяц выросло на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

На данный момент в Великобритании более 2 тыс. семей, прибывших из Украины, не имеют жилья и официально считаются бездомными. Также в этот список включены около 900 человек, которые приехали в одиночку. Согласно данным правительства, на улице оказалось на 800 человек больше, чем было зафиксировано месяцем ранее.

Как отмечает The Times, такая ситуация складывается из-за того, что принимающие беженцев семьи начинают отказывать им в своей поддержке. Всего по специальной программе из Украины в Великобританию прибыли более 105 тыс. человек. Многие принимающие семьи недовольны, что беженцам выплачивают пособия, когда граждане страны вынуждены оплачивать большие счета за коммунальные услуги и продукты питания.