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COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд

ТАСС 46 0

Число случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд, а смертность - пятую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших - пятую неделю подряд", - сказал он.

По словам гендиректора, речь идет о "воодушевляющих сигналах в траектории пандемии в глобальном плане", однако картина в различных регионах мира неоднозначная. В частности, за минувшую неделю число случаев смерти выросло в трех регионах ВОЗ из шести. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как "пандемию двух скоростей": некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, тогда как другие государства "все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией".

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