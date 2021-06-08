Число случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд

"Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших - пятую неделю подряд", - сказал он.

По словам гендиректора, речь идет о "воодушевляющих сигналах в траектории пандемии в глобальном плане", однако картина в различных регионах мира неоднозначная. В частности, за минувшую неделю число случаев смерти выросло в трех регионах ВОЗ из шести. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как "пандемию двух скоростей": некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, тогда как другие государства "все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией".