Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 7108

Число жертв крупного землетрясения в Турции продолжает стремительно расти. По последним данным, в результате удара стихии погибли 7108 человек, пишет ТАСС.

Кроме того, в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции проинформировали, что ранения различной степени тяжести получили 40 910 человек.

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, произошло в турецкой провинции Кахраманмараш позавчера. Подземные толчки, за которыми последовало более 300 афтершоков, ощущались в десяти турецких провинциях и в ряде других государств. После того Турция пережила еще серию землетрясений.