Число погибших в результате наводнения в Германии превысило 160 человек

Число подтвержденных погибших в результате разрушительного наводнения в Германии превысило 160 человек, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на службу новостей Tagesschau.

В районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 117. Вместе с тем в правоохранительных органах сообщили, что известно о 749 пострадавших.

В Северном Рейне-Вестфалии погибли по меньшей мере 46 человек. Как минимум один человек погиб в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, вечером 17 июля управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли - Саксонии.