«Число обращений снизилось в 3-4 раза». МАРТ об адаптации бизнеса к новой системе регулирования цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли активно проводит разъяснительную работу по применению постановления №713 "О системе регулирования цен", в результате число обращений снизилось в 3-4 раза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Министерством подготовлены семь пакетов разъяснений по наиболее частым вопросам о системе регулирования цен, также обрабатываются поступившие на горячую линию и онлайн-форму запросы. Кроме того, территориальные органы МАРТ активно участвуют в выездных семинарах. Уже проведено 22 таких семинара во всех регионах страны. На встречах присутствуют ИП, представители малого, среднего бизнеса, предприятий и организаций. В ходе семинаров разъясняются вопросы применения норм постановления №713, а также другие нормативные правовые акты, касающиеся цен и ценообразования. Перечень потребительских товаров, указанных в постановлении, охватывает порядка 85% потребительской корзины, поэтому и вопросы затрагиваются из различных сфер деятельности.

"Проведение таких семинаров принесло свои плоды. С момента принятия решения Совмина в МАРТ зарегистрировано более 8,5 тыс. обращений. Сейчас количество обращений снизилось в 3-4 раза. Представителям бизнес-сообщества необходимо перестроить свои бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями ценового законодательства", - отметили в пресс-службе.